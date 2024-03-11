Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ничто так не поможет украинской армии, как возвращение домой боеспособных украинцев. Он заявил, что отправка войск НАТО – увеличит риск глобального конфликта.
"Воинствующая оппозиция использует войну и страдания на Украине для жалкой политической борьбы. Вместо того чтобы реалистично взглянуть на войну, они продолжают призывать к увеличению количества оружия и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка войск из стран-членов НАТО в Украину - это толстая красная линия, пересечение которой значительно увеличит риск глобального конфликта", - написал словацкий министр в Facebook
При этом он считает, что только остановка боев поможет "восстановить суверенитет" Украины.
"Если бы разжигатели войны были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они бы призывали позволить боеспособным украинцам вернуться на родину. Мы уже видели результаты войны "до последнего украинца", и настало время искать мирные решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", - подытожил Калиняк.
Возможная отправка войск НАТО в Украину - последние новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует теоретическая возможность, что в Украину отправят войска НАТО. Позде он еще раз подтвердил свои намерения, добавив, что такой сценарий возможен в случае значительного ухудшения ситуации на фронте - прорыв войск РФ к Киеву или Одессе.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что войска НАТО могут оказывать помощь непосредственно на территории Украины и это не будет нарушать никакие международные правила.