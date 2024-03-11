Роберт Калиняк заявил, что ничто так не поможет украинской армии, как возвращение боеспособных украинцев.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ничто так не поможет украинской армии, как возвращение домой боеспособных украинцев. Он заявил, что отправка войск НАТО – увеличит риск глобального конфликта.

"Воинствующая оппозиция использует войну и страдания на Украине для жалкой политической борьбы. Вместо того чтобы реалистично взглянуть на войну, они продолжают призывать к увеличению количества оружия и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка войск из стран-членов НАТО в Украину - это толстая красная линия, пересечение которой значительно увеличит риск глобального конфликта", - написал словацкий министр в Facebook

При этом он считает, что только остановка боев поможет "восстановить суверенитет" Украины.

Видео дня

"Если бы разжигатели войны были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они бы призывали позволить боеспособным украинцам вернуться на родину. Мы уже видели результаты войны "до последнего украинца", и настало время искать мирные решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", - подытожил Калиняк.

Возможная отправка войск НАТО в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует теоретическая возможность, что в Украину отправят войска НАТО. Позде он еще раз подтвердил свои намерения, добавив, что такой сценарий возможен в случае значительного ухудшения ситуации на фронте - прорыв войск РФ к Киеву или Одессе.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что войска НАТО могут оказывать помощь непосредственно на территории Украины и это не будет нарушать никакие международные правила.

Вас также могут заинтересовать новости: