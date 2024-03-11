Петр Павел напомнил, что после начала вторжения в Украину Москва заявила, что любой, кто оказывает Киеву какую-либо помощь, станет законной мишенью.

Войска НАТО могут оказывать помощь непосредственно на территории Украины. Такое решение не будет нарушать никакие международные правила.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и возможным привлечением войск к некоторой "вспомогательной" деятельности и НАТО уже имеет такой опыт.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек. С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО - как и гражданским лицам, например, - помогать в работе на Украине", - цитирует политика издание Euractiv.

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При этом он не стал отрицать, когда его спросили, поддержит ли он участие войск НАТО в прямой поддержке Украины на ее территории.

"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и обучать там украинских солдат", - объяснил Павел.

Кроме того, он напомнил, что после начала российского вторжения в Украину Москва заявила, что любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, станет законной мишенью.

"Сегодня мы не только поставляем Украине стрелковое оружие, мы поставляем ей танки, возможно, скоро мы будем поставлять ей самолеты, мы поставляем ей крылатые ракеты средней дальности, и при этом не было ни одного нападения на территорию НАТО. Россия прекрасно понимает, что это было бы нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", - заявил президент Чехии, добавив, что Россия знает о силе НАТО.

По его словам, западные союзники должны иметь мужество защищать свою деятельность юридически, "потому что помощь в обучении и обслуживании техники в суверенной стране не является боевыми действиями".

Возможная отправка войск НАТО в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует теоретическая возможность, что в Украину отправят войска стран НАТО. При этом издание The Hill писалоо, что этим заявлением Макрон допустил дипломатическую ошибку, которая пошла всем на пользу.

Позде президент Франции еще раз подтвердил свои намерения, добавив, что такой сценарий возможен в случае значительного ухудшения ситуации на фронте - прорыв войск РФ к Киеву или Одессе.

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