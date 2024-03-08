По словам Андрея Данко, к вторжению РФ в Украину "приложили руку все, даже украинцы".

Стоять на стороне Украины в ее противостоянии России - это не выход, это лишь эскалация напряженности, ведь РФ не является агрессором, а лишь отстаивает собственные интересы. Об этом в интервью словацкому вещателю RTV заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

По его словам, "жизнь не черно-белая" и к вторжению России в Украину в феврале 2022 года "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с российским национальным меньшинством".

"Россияне пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", - подчеркнул словацкий вице-спикер.

Данко также отметил, что в случае избрания лидером страны "общался бы с оппозицией твердой рукой и делал именно то, что делает Виктор Орбан в Венгрии".

Отношения Словакии с Украиной - последние новости

На днях президент Словакии Зузана Чапутова откровенно рассказала о встрече главы МИД страны с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, эта встреча "не приблизила нас к миру".

Как сказала политик, самый быстрый путь к миру - через Владимира Путина, который прикажет своим войскам выйти из Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и пожал ему руку. Дипломаты обсудили возможности, которые может дать мирный саммит в Швейцарии.

Вас также могут заинтересовать новости: