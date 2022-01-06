Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал следственную группу для наказания участников протестов.
Как сообщает сайт президента Казахстана, Токаев дал правительству страны ряд срочных поручений.
"Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных", - говорится в сообщении.
Также Токаев поручил Вооруженным силам Казахстана, Комитету нацбезопасности, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.
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Кроме того, региональным администрациям (акиматам) поручено обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.
Токаев поручил создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в городе Алматы и других регионах после стабилизации ситуации, а также принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от "преступных действий" субъектам малого и среднего бизнеса в Алматы и других регионах.
Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.
В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.
В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.
Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".