Также следственная группа должна выявить причины беспорядков на улицах Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал следственную группу для наказания участников протестов.

Как сообщает сайт президента Казахстана, Токаев дал правительству страны ряд срочных поручений.

"Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных", - говорится в сообщении.

Также Токаев поручил Вооруженным силам Казахстана, Комитету нацбезопасности, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

Читайте такжеВ Казахстан направляется контингент ОДКБ: российский десант уже прибыл в страну

Кроме того, региональным администрациям (акиматам) поручено обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

Токаев поручил создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в городе Алматы и других регионах после стабилизации ситуации, а также принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от "преступных действий" субъектам малого и среднего бизнеса в Алматы и других регионах.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".