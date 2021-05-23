Тихановская в своем телеграм-канале написала, что задержание Протасевича является операцией спецслужб.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Тихановская в своем телеграм-канале написала, что задержание Протасевича является операцией спецслужб.

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«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича», — написала она.

Оппозиционный лидер отметила, что такие действия властей поставили под угрозу безопасность других пассажиров рейса:

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов», — сказано в сообщении.

Как отмечает Тихановская, Протасевича обвиняют в терроризме, за это ему грозит смертная казнь.

Штаб Светланы Тихановской потребовал офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

«С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полёт над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных», — отметила лидер белорусской оппозиции.

Роман Протасевич и его задержание

Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

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Автор: Елена Коваленко