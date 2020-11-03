Информации о пострадавших пока нет.

Во Франции полиция задержала мужчину, ходившего в центре Парижа с мачете.

Об этом пишет Медуза, ссылаясь на Reuters.

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По данным представителя полиции, неизвестного мужчину задержали в гостиничном номере. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь от его действий.

Парижское издание Actu Paris пишет, что около 11:30 утра несколько человек видели мужчину с мачете на станции метро «Пер-Лашез».

🔴 Intervention des forces de l'ordre rue du chemin vert à #Paris. La rue est bouclée, des agents sont en position sur un toit qui fait face à un immeuble de la rue.

Via @actufrparispic.twitter.com/qw2G4d7Hrr — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020

Полицейские провели задержание на улице дю Шёмэн Вер, в нескольких десятках метров от станции метро. На время задержания улицу перекрыли, а работу магазинов приостановили.

Террор в Европе: что было до этого

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, которые сидели в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауном в Австрии из-за пандемии. В результате терактов в Вене погибли четыре человека, еще 18 ранены.

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Автор: УНИАН