Еврокомиссия 9 декабря представит обновленную программу борьбы с терроризмом.
Как сообщает DW, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках прошедшей сегодня видеоконференции. В ней приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
По ее словам, необходимо смотреть в корень проблемы. Политик назвала "лучшим оружием" в борьбе с экстремизмом противостояние радикализации путем предоставления людям иных перспектив развития. Кроме плана борьбы с терроризмом, в Еврокомиссии намерены до конца ноября предложить программу интеграции.
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В свою очередь Ангела Меркель призвала к сплоченной международной борьбе против исламистского терроризма. Она подчеркнула, что речь не идет "о конфликте между исламом и христианством". Надо говорить о том, что демократическая модель общества должна противостоять терроризму и антидемократическим формам, отметила канцлер Германии.
Французский лидер высказался по поводу необходимости реформирования шенгенского соглашения для усиления борьбы с терроризмом. Макрон считает необходимым усилить защиту и контроль на внешних границах сообщества, сохранив свободу передвижения внутри Европы. Кроме того, по мнению политика, необходима коренная реформа европейской системы предоставления убежища.
Канцлер Австрии призвал ограничить свободу для исламистов как возвращающихся из районов боевых действий, так и отбывающих срок наказания в тюрьмах. По его словам, многие из экстремистов, которые в будущем году могут выйти на свободу, представляют собой бомбу с часовым механизмом.
"Если мы хотим защитить нашу свободу, мы должны ограничить свободу таких людей", - заявил Курц.
Серия терактов в Европе: что предшествовало
- В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских теракта, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.
- Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда как пример свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.
- Позже произошло нападение на церковь в Ницце, который президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
- После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
- Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
- Кроме этого во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранения получил священник.
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, сидевшим в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба. Сначала было известно о трех погибших и не менее 15 раненых.
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