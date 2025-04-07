В Telegram прокомментировали нашумевшее удаление канала ВЧК-ОГПУ.

В России по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора начались чистки Telegram-каналов из-за постов о захвате ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области в августе 2024 года. Как сообщили в местных пабликах, в поле зрения силовиков попали 22 канала.

В частности, под раздачу попал неугодный Кремлю "ВЧК-ОГПУ". Расследование было начато из-за видео, которое активно расходилось в мессенджере. На нем исламисты после убийства четырех человек размахивали флагом террористической организации ИГИЛ.

В "ВЧК-ОГПУ" заявили, что канал был удален руководством Telegram по требованию российских властей. Между тем, росСМИ припомнили о постановлении Таганского районного суда, от которого Минюст РФ потребовал от мессенджера избавиться от канала.

Видео дня

Причиной была названа информация, "направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки и дискредитирующей органы госвласти РФ и ВС РФ".

В самом Telegram опровергли информацию о том, что причастны к удалению "ВЧК-ОГПУ". Там заявили, будто канал был устранен его владельцем.

"Канал был удален его владельцем, возможно в результате несанкционированного доступа. Мы проводим расследование", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос издания "Агентство".

Новые правила в Telegram из-за ареста Павла Дурова

Как писал УНИАН, в 2024 году во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram. Тогда Павел Дуров прокомментировал громкое задержание. По словам предпринимателя, ему сказали, что он может нести личную ответственность за незаконное использование платформы другими людьми.

В течение шести месяцев Дурову было запрещено покидать Францию на время расследования.

После скандального ареста бизнесмена, Telegram изменил правила работы сервиса. Незаметно был обновлен раздел часто задаваемых вопросов. В пресс-службе мессенджера тогда пояснили, что приватные чаты больше не защищены от модерации.

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