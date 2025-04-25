Американские медиа, анализируя последние заявления президента США Дональда Трампа, отмечают, что его прохладные формулировки о войне в Украине иллюстрируют его одностороннюю и пророссийскую позицию по мирному урегулированию. Это уничтожает надежды на то, что Соединенные Штаты являются беспристрастным посредником в достижении мира.

В то же время в информационном пространстве вижу немало комментариев, что лучше плохой мир с Трампом, чем война без участия США. Хочу привести резкость в этом вопросе.

Никто Украине на данный момент не предлагает плохого мира с Трампом. Нет такого предложения на столе. Потому что:

Видео дня

Во-первых, предложение мира может поступить только от того, кто является стороной военного противостояния. В данном случае это российский диктатор Владимир Путин. А Путин никакого мира Украине не предлагает. Более того, скорее всего, до конца осени не будет предлагать, если на него не будет значительного давления (а пока такого давления не предвидится).

Во-вторых, любые сигналы из Кремля о том, что они готовы убрать или изменить свои требования, не имеют смысла, если не сопровождаются готовностью подписать мирное соглашение.

Путин десятки раз посылал противоречивые сигналы с целью сбить всех с толку. Это - обычный шум войны. Что касается готовности России к миру, россияне наглядно продемонстрировали все в ночь на 24 апреля.

В-третьих, президент США Дональд Трамп предлагает Украине согласиться на признание Соединенными Штатами Крыма российским, предлагает сделку по минералам, будет еще предлагать кучу всякого разного. Но это не имеет никакого отношения к миру, поскольку все эти предложения не сопровождаются предложением мира.

В-четвертых, предложение мира не имеет никакого смысла, если нет гарантий безопасности, которые бы помешали нарушению мира на второй день после подписания любого соглашения. Мы имеем неоднократные заявления со стороны представителей американской администрации, что таких гарантий со стороны США не будет.

Таким образом, всё происходящее является отражением двух факторов:

а) желание президента США Дональда Трампа показать какой-то результат (неважно, какой);

б) желание президента США Дональда Трампа использовать сложные обстоятельства, в которых оказалась Украина, для получения какой-то пользы.

Учитывая это, нет никаких оснований ожидать продолжения американской помощи (и, по моему мнению, так же не было бы в случае избрания Харрис). Поэтому политика Украины сейчас заключается в том, чтобы затягивать время, выгребая помощь, утвержденную Байденом, и помогая поскорее пробудиться Европе и нашим друзьям в США.

Коротко подытожу: мирное соглашение возможно только с тем, кто ведет против нас войну. Все остальное - это "танцы с бубнами" для получения выгоды за счет жертвы агрессии.

Валерий Пекарь, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы