Ключевое требование касается оккупированного Крыма.

На переговорах в Лондоне 23 апреля представители Украины передали делегации США набор своих требований к мирному плану. Британская газета The Telegraph ознакомилась с ними.

Сообщается, что всего Киев выдвинул пять требований, ключевое - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.

"Крым является ключевым камнем преткновения. Признание российского контроля там нарушит центральный принцип международного права - что ни одна страна не может аннексировать территорию другой - и нарушит украинскую конституцию, которая гласит, что территория может быть возвращена только путем референдума", - говорится в статье.

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Акцентируется, что, выдвигая свои требования, Украина надеется фактически лишить любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.

Первый и второй пункты требований Украины фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина уступит территорию России, даже на временной основе, пишет The Telegraph.

В третьем пункте говорится, что Украина должна вернуться "в центр мирного процесса". В четвертом пункте США и НАТО предупреждают о том, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать нападением не только на Украину, но и на другие черноморские страны - Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно дает понять, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины, добавили в издании.

Переговоры о завершении войны в Украине: актуальное

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после встречи в Лондоне 23 апреля был сформирован новый документ, который уже передали американскому лидеру Дональду Трампу. Отмечалось, что в данном документе содержится "общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны".

До этого Зеленский высказывался о навязываемом признании оккупированного Крыма российской территорией. По его словам, "все, что противоречит украинским ценностям или Конституции - не может быть в любых договоренностях".

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