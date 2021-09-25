Одно тело они подвесили на подъемном кране прямо на центральной площади города.

Талибы вывесили трупы убитых людей на улицах города Герат на северо-западе Афганистана.

В частности, одно тело они подвесили на подъемном кране прямо на центральной площади, передает AP News.

По словам управляющего местной аптекой Вазира Ахмада Седдики, который стал очевидцем происходящего, сначала представители "Талибана" привезли четыре тела на центральную площадь, а затем три из них увезли в другие части города для выставления на всеобщее обозрение.

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Седдики сообщил, что талибы назвали этих четверых участниками похищения, убитыми за это местной полицией.

Как рассказал позже начальник районной полиции Герата, назначенный талибами, представители движения якобы спасли отца и сына, похищенных этими четырьмя людьми. По его словам, один из боевиков талибов и гражданское лицо были ранены похитителями, а сами злоумышленники убиты в перестрелке.

"Цель этой акции - предупредить всех преступников о том, что они не в безопасности", - заявил в комментарии журналистам на площади Герата командир талибов, не назвавший своего имени.

Ранее один из основателей "Талибана" мулла Нуруддин Тураби рассказал, что движение планирует возродить в Афганистане практику казней и телесных наказаний. Когда талибы находились у власти в Афганистане в средине и конце 90-х, они практиковали телесные наказания и публичные казни на стадионах.

"Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать наши законы согласно Корану", - заявил Тураби.

Кроме того, исполняющий обязанности министра обороны "Талибана" мулла Мохаммад Якуб признал факт того, что боевики движения совершили так называемые "убийства мести" в Афганистане.

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Автор: Катерина Комолова