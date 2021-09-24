Исполняющий обязанности министра обороны "Талибана" посоветовал боевикам проявлять сдержанность.

Исполняющий обязанности министра обороны "Талибана" мулла Мохаммад Якуб признал факт того, что боевики движения совершили так называемые "убийства мести" в Афганистане.

Об этом пишет Радио Свобода.

Сообщается, что эта информация была распространена посредством аудиозаписи, на которой голос якобы принадлежит самому Якубу.

"Недавно некоторые люди были преднамеренно убиты (нашими бойцами) в некоторых частях страны", - сказал он.

Кроме этого, он посоветовал боевикам "Талибана" проявлять сдержанность.

Якуб призвал их не брать правосудие в свои руки после объявления всеобщей амнистии.

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"Ни один из наших бойцов не имеет права нарушать эту амнистию, прибегая к личным счетам или мести. Если у кого есть личная обида на кого-то, он может обратиться в суд... Но убивать или угрожать кому-то не является политикой Исламского Эмирата", - сказал он, напомнив, что это противоречит исламскому закону шариата.

Отмечается, что сообщения о высказываниях и призывах Якуба были распространены несколькими публичными лицами движения.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа Афганистан захватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

Автор: Олег Давыгора