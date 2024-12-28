О реальных последствиях этих ударов пока информации нет.

Силы Талибана, которые контролируют Афганистан, совершили нападение на приграничные районы соседнего Пакистана. Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Афганистана, подконтрольное талибам, прямо не говоря о Пакистане, утверждает, что удары были нанесены "вне "гипотетической линии" - официальной границы между странами, которую талибы не признают.

"Несколько пунктов за гипотетической линией, которые служили центрами и тайниками для злоумышленников и их сторонников, которые организовывали и координировали атаки в Афганистане, были обстреляны в ответ с юго-восточного направления страны", - говорится в заявлении.

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Отвечая на вопрос, идет ли речь в заявлении о Пакистане, представитель министерства Энаятулла Ховаразми сказал: "Мы не считаем это территорией Пакистана, поэтому мы не можем подтвердить территорию, но она была с другой стороны гипотетической линии".

Никаких подробностей о жертвах или конкретных районах поражения не сообщается. Служба по связям с общественностью пакистанских военных и представитель Министерства иностранных дел не ответили на запросы о комментариях.

Ранее на этой неделе талибы угрожали принять меры в ответ на воздушные удары со стороны Пакистана, в результате которых, по их словам, погибли мирные жители. Исламабад заявил, что нацелился на тайники исламистских боевиков вдоль границы.

Как отмечает Reuters, у Пакистана и Афганистана довольно напряженные отношения. Пакистан утверждает, что несколько атак боевиков, которые произошли на его территории, были осуществлены с афганской земли. Талибы эти обвинения отвергают.

Ситуация в Афганистане: последние новости

Как писал УНИАН, Талибан хочет привлечь больше туристов в Афганистан. Для этого в Кабуле даже создали специализированное образовательное учреждение, которое будет обучать афганцев тонкостям туристического бизнеса. Это при том, что женщинам в Афганистане сейчас запрещено посещать национальные парки.

Также мы рассказывали, что талибы украли 1,2 миллиона долларов с российского самолета, который разбился в Афганистане в начале года. На борту самолета, который летел транзитом через воздушное пространство Афганистана, находился российский бизнесмен из Ростовской области, известный как "король рынков", Анатолий Евсюков и его жена Анна, а также четыре члена экипажа.

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