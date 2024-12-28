Силы Талибана, которые контролируют Афганистан, совершили нападение на приграничные районы соседнего Пакистана. Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны Афганистана, подконтрольное талибам, прямо не говоря о Пакистане, утверждает, что удары были нанесены "вне "гипотетической линии" - официальной границы между странами, которую талибы не признают.
"Несколько пунктов за гипотетической линией, которые служили центрами и тайниками для злоумышленников и их сторонников, которые организовывали и координировали атаки в Афганистане, были обстреляны в ответ с юго-восточного направления страны", - говорится в заявлении.
Отвечая на вопрос, идет ли речь в заявлении о Пакистане, представитель министерства Энаятулла Ховаразми сказал: "Мы не считаем это территорией Пакистана, поэтому мы не можем подтвердить территорию, но она была с другой стороны гипотетической линии".
Никаких подробностей о жертвах или конкретных районах поражения не сообщается. Служба по связям с общественностью пакистанских военных и представитель Министерства иностранных дел не ответили на запросы о комментариях.
Ранее на этой неделе талибы угрожали принять меры в ответ на воздушные удары со стороны Пакистана, в результате которых, по их словам, погибли мирные жители. Исламабад заявил, что нацелился на тайники исламистских боевиков вдоль границы.
Как отмечает Reuters, у Пакистана и Афганистана довольно напряженные отношения. Пакистан утверждает, что несколько атак боевиков, которые произошли на его территории, были осуществлены с афганской земли. Талибы эти обвинения отвергают.
Ситуация в Афганистане: последние новости
Как писал УНИАН, Талибан хочет привлечь больше туристов в Афганистан. Для этого в Кабуле даже создали специализированное образовательное учреждение, которое будет обучать афганцев тонкостям туристического бизнеса. Это при том, что женщинам в Афганистане сейчас запрещено посещать национальные парки.
Также мы рассказывали, что талибы украли 1,2 миллиона долларов с российского самолета, который разбился в Афганистане в начале года. На борту самолета, который летел транзитом через воздушное пространство Афганистана, находился российский бизнесмен из Ростовской области, известный как "король рынков", Анатолий Евсюков и его жена Анна, а также четыре члена экипажа.