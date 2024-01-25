Частный самолет разбился в провинции Бадахшан 20 января.

Талибы похитили 1,2 млн долларов наличными с российского самолета, разбившегося в провинции Бадахшан 20 января. Об этом сообщает афганское оппозиционное издание 8am.media со ссылкой на собственные источники.

"После кражи этой суммы денег Мохаммад Аюб Халид, губернатор Талибана в Бадахшане, по приказу Мохаммада Хасана Ахунда, заместителя министра этой группы, назначил во вторник комиссию для установления фактов и расследования этого дела", - пишет издание.

По данным источников, талибы, которые первыми выехали на место происшествия, связаны с руководителем армейского штаба Талибана Фасихуддином Фитрахом. Также источники утверждают, что из-за кражи денег обломки самолета до сих пор не передали представителям российского посольства в Кабуле.

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Авария российского самолета в Афганистане

Вечером 20 января в небе над Афганистаном исчез российский частный самолет Falcon 10. Позже выяснилось, что он разбился, не долетев до границы с Таджикистаном. На борту самолета находился российский бизнесмен из Ростовской области, известный как "король рынков", Анатолий Евсюков и его жена Анна, а также четыре члена экипажа.

Бизнесмен с женой погибли во время аварии, а вот все члены экипажа, как утверждается, выжили. Известно, что бизнесмен вез больную жену из Индии домой в Россию. По сообщениям СМИ, в небе над Бадахшаном экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации, связанной с нехваткой топлива, и о своем решении внепланово приземлиться в аэропорту Куляб. Позже экипаж сообщил об отказе первого двигателя, а затем второго.

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