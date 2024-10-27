Известно, что после прихода талибов к власти в Афганистане права женщин были сведены на нет.

Талибан запретил женщинам разговаривать с другими женщинами. В частности о таком запрете объявил министр добропорядочности талибов Халид Ханафи, пишет BILD.

Он заявил, что взрослым женщинам запрещается позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Поэтому теперь женщины должны воздержаться даже от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

В BILD напомнили, что после того, как к власти в Афганистане пришли талибы в августе 2021 года, женщинам запретили получать образование, путешествовать без мужа и разговаривать на публике, особенно с мужчинами. Также они не могут посещать парки, купаться и заниматься любым видом спорта.

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"Салоны красоты были тоже запрещены. Женские приюты пришлось закрыть, а закон об искоренении насилия в отношении женщин был отменен. Женщин часто публично избивают и сажают в тюрьму за "неисламское поведение" - под это "обвинение" может попасть что угодно", - добавили в издании.

Талибан - последние новости

Ранее Forbes сообщал, что талибы заявили о своих планах построить противовоздушную оборону Афганистана с помощью российского оборудования.

"Зенитные ракеты - это потребность страны. Нет сомнений, что Афганистан пытается и делает все возможное, чтобы получить их", - сказал командир талибов Кари Фасихуддина Фитрата и начальник штаба армии.

В свою очередь летом российский диктатор Владимир Путин заявил, что исламистское движение "Талибан" является "союзником" России в вопросах борьбы с терроризмом. Он отметил, что в Кремле "неоднократно получали такие сигналы" со стороны Талибана о том, что они готовы работать с РФ "на антитеррористическом треке".

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