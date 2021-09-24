50-летний основатель SpaceX прожил с 33-летней артисткой три года, у них есть общий ребенок.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск расстался с певицей Граймс после трех лет отношений. Инженер рассказал, как он и его экс-избранница общаются после разрыва. Также Маск назвал причину расставания, которая выглядит довольно странно.

Сенсационным заявлением Маск поделился в интервью изданию Page Six.

50-летний инженер и 33-летняя певица были в отношениях три года. За это время они успели стать родителями - Граймс родила от Маска сына, который получил оригинальное имя X Æ A-Xii.

Маск рассказал, что он и певица расстались на дружеской ноте, они поддерживают хорошие отношения после разрыва и вместе воспитывают своего сына. По словам инженера, он и Граймс все еще любят друг друга. Более того, Маск часто видится с бывшей избранницей, а во время интервью, в котором он заявил о расставании, певица и их сын находились в соседней комнате.

Причина расставания довольно странная. По словам инженера, он и певица разорвали отношения из-за того, что Маску приходится часто быть в американском штате Техас и ездить в командировке по стране и миру. А Граймс чаще всего живет в Лос-Анджелесе, поэтому пара слишком редко виделась.

Илон Маск и певица Граймс - что известно

В 2018 году Илон Маск и Клер Элис Буше, более известная как певица Граймс, впервые появились на публике. Инженер представил миру свою новую пассию. Вскоре он и его девушка стали мемом в сети, влюбленных считали нелепой парой.

В марте 2020 года Граймс подтвердила, что она ждет от Маска ребенка. В мае инженер захотел продать почти все свое имущество, из-за чего он поссорился со своей беременной избранницей.

В мае 2020 года певица родила от Маска мальчика и показала его фото. Ребенку дали необычное имя - "Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск", инженер даже произнес его на видео. Для Граймс малыш стал первенцем, а вот у инженера это уже шестой ребенок.

Спустя год, в мае 2021, Маск "засветился" с сыном на руках. Подросший малыш, которого называют "Икс Твелв", выглядит очень милым. Однако предпосылок для слухов о том, что Маск и Граймс могут находиться на грани расставания, ранее не было.

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Автор: Полина Кузенко