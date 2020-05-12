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Граймс показала, как Илон Маск держит на руках их сына X Æ A-12 (видео)

15:51, 12 мая 2020
Звезды
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Илон Маск держит на руках своего сына / Скриншот с видео - showoboz

Певица Граймс на выходных опубликовала в сториз Instagram видео со своим новорожденным сыном по имени X Æ A-12, и его отцом, бизнесменом Илоном Маском.

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Как сообщает "НВ" на видео можно видеть, как Маск пригрел младенца на груди и бережно хлопает его по спине.

Для певицы Граймс это первый ребенок, а для его отца - шестой. Пятеро сыновей  Маска родились от его предыдущего брака с сокурсницей Джустин, с которой бизнесмен состоял в браке в 2000—2008 годах. 

Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, как правильно называть его сына. В в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана бизнесмен объяснил, что имя ребенка произносится как «Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск»

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Теги: #ребенок#Илон Маск