Граймс показала, как Илон Маск держит на руках их сына X Æ A-12 (видео)
Певица Граймс на выходных опубликовала в сториз Instagram видео со своим новорожденным сыном по имени X Æ A-12, и его отцом, бизнесменом Илоном Маском.
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Как сообщает "НВ" на видео можно видеть, как Маск пригрел младенца на груди и бережно хлопает его по спине.
Для певицы Граймс это первый ребенок, а для его отца - шестой. Пятеро сыновей Маска родились от его предыдущего брака с сокурсницей Джустин, с которой бизнесмен состоял в браке в 2000—2008 годах.
Как трогательно! 👶 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Главы Tesla и SpaceX Илон Маск с его новорожденным сыном X Æ A-12. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ShowOboz #Obozrevatel #Обозреватель #celebrity #celebritynews #popularity #starlife #starnews #instanews #iconic #icon #grimes #grimesfamily #elonmask #илонмаск #singer #baby #babybump #babyboy #babyboom #tesla #spacex #elonmaskbest #ilonmask
Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, как правильно называть его сына. В в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана бизнесмен объяснил, что имя ребенка произносится как «Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск»