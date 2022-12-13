Британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году.

Королевские морские пехотинцы принимали участие в спецоперациях по сопровождению британских дипломатов в Украине, заявил высокопоставленный британский генерал Роберт Магоуэн. Таким образом, Лондон впервые подтвердил участие в "тайных операциях" в Украине, обращает внимание газета Times.

Миссии были сопряжены с "высоким уровнем политического и военного риска".

В своей статье в официальном издании Королевской морской пехоты он рассказал, как 350 пехотинцев помогали эвакуировать британское посольство из Киева в Польшу в начале года. В апреле они вернулись в Киев для охраны посольства, когда Британия пыталась восстановить дипломатическое присутствие после отступления российских войск.

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Министерство обороны Британии ранее признавало присутствие в Украине пехотинцев для охраны сотрудников посольства (сообщалось, что в этом было задействовано до 30 человек). Однако военные впервые признали, что британские войска принимали участие в специальных операциях на территории Украины.

Помимо участия в операциях, Магоуэн высоко оценил роль морских пехотинцев в подготовке украинских военных. "Мы принимали активное участие в подготовке сотен украинских военнослужащих в течение этого лета. Мы также планируем обучать украинских морских пехотинцев", - сказал Магоуэн.

Помощь Британии в войне с Россией – что известно

Британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

С первых дней полномасштабного вторжения России Лондон оказывает Украине военную поддержку, а также согласился обучать украинских защитников.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, в пакет помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

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