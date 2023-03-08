Однако большинство запретов все-таки остаются в силе.

Суд общей юрисдикции Европейского союза отменил некоторые санкции Запада против матери ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает суд в своем пресс-релизе, связь между Виолеттой Пригожиной и ее сыном не была достаточной, чтобы позволить запретам действовать в дальнейшем.

"Связь, которая бы составляла ассоциацию между этими двумя лицами, установленная на момент принятия оспариваемых актов и на которую ссылался Совет на эту дату, основывается исключительно на их родстве, что, учитывая критерий, примененный советом в этом деле, на которых основываются оспариваемые акты, и практики Суда ЕС, не является достаточным для того, чтобы оправдать ее включение в оспариваемые списки", - говорится в решении

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Отметим, что еще в феврале 2022-го года Виолетта Пригожина была включена в санкционный список лиц из-за того, что она является совладельцем некоторых компаний ее сына. В частности речь идет об ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которое принадлежит к группе компаний "Конкорд". Эта компания была основана Евгением Пригожином, и именно он руководил ею до 2019-го года.

Рада сообщала, что таким образом она поддерживала действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Однако Пригожина обратилась в суд с просьбой отменить ограничения, и суд удовлетворил ее просьбу.

Однако речь идет только о санкциях, которые были приняты 23 февраля 2023-го года. По сообщению корреспондента "Радио Свобода" Рикардом Джозвяком, другие ограничения остаются в силе.

"Следует отметить, что недавнее решение суда касается только решения от 23 февраля 2022 года. Следовательно, меры по замораживанию активов и запрету на въезд в отношении Пригожиной все еще применяются, поскольку решение, принятое 14 сентября 2022 года, о возобновлении ее включения в список, все еще остается в силе", - написал Джозвяк в своем Twitter.

Евгений Пригожин: его действия и риторика против Украины

3 марта Евгений Пригожин обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой вывести войска из Бахмута "из-за больших потерь", однако опозорился. Олигарх записал видео не в городе и даже не на его окраинах.

Пригожин пытается паникой заставить руководство РФ предоставлять "вагнеровцам" больше оружия и боеприпасов. По его мнению ВСУ скоро возьмут оккупантов в "пирожок".

ЧВК "Вагнер" вскоре сможет получить собственную базу в Крыму. Глава оккупационной администрации полустрова планирует потратить на этот проект 500 гектаров земли.

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