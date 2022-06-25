Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия.

Смертельный инцидент произошел в ночном клубе столицы Норвегии. В результате стрельбы два человека погибли, а еще 14 получили ранения.

Об этом пишет издание NRK.

Отмечается, что трагедия произошла в популярном гей-баре в центре Осло. По словам журналиста Олава Реннеберга, который стал свидетелем, "пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять".

В результате нападения восемь человек госпитализированы, а еще шестеро получили легкие ранения, им оказали помощь в отделении неотложки.

Правоохранители задержали подозреваемого возле места инцидента. На данный момент неизвестно, что стало причиной нападения. Предполагается, что за нападениям может стоять несколько человек.

Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу, 10 июня, чиновник Генерального штаба Вооруженных сил Украины открыл огонь в одном из спальных районов Киева, создав угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Министр отметил, что в случае подтверждения фактов, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно – риск для жизни и здоровья ребенка, он понесет наказание.

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