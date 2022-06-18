Санкции направлены на ограничение способности России финансировать войну против Украины, они введены против основных сторонников кремлевского режима.

Норвегия ввела новый пакет санкций против России и режима Путина. В частности, Осло запретило импорт в страну сырой нефти и других нефтепродуктов из России.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Норвегии.

"Мы поддерживаем ЕС по санкциям против России, чтобы поддерживать давление на власти страны и ее элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", - отметила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

В ведомстве отметили, что запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из РФ вступает в силу немедленно, но ограничения содержат переходные периоды к 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Также запрещается предоставление технической помощи, финансирования и тому подобное, связанное с покупкой, импортом или передачей нефти. Запрещается транспортировать российскую нефть в третьи страны и способствовать этому.

В норвежском МИД добавили, что санкции направлены на ограничение способности России финансировать войну против Украины, они введены против основных сторонников кремлевского режима.

В этот раз в санкционный список включены 65 человек и 18 компаний. Среди них - россияне, ответственные за зверства в Буче и Мариуполе, бизнесмены и члены семей олигархов и государственных служащих, несколько компаний оборонной промышленности и финансовые учреждения.

В частности, три российских банка будут отключены от платежной системы Swift - "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и Российский агробанк.

Норвегия расширит экспортный контроль/запрет, например для товаров, которые могут помочь увеличить военный и технологический потенциал России. Это включает 80 химических веществ, которые можно использовать для разработки химического оружия.

Запрещается предоставление ряда услуг юридическим лицам или правительству России, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и тому подобное.

"Санкции усилились в несколько раундов. Учитывая запрет импорта нефти, ограничение нескольких крупных банков и запрет на ряд других товаров, которые могут повлиять на военный потенциал России, возможность торговать с Россией очень узкая", - подчеркивает глава МИД.

Шестой пакет санкций против РФ

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, вместе с тем отсрочив ограничения на ее импорт по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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