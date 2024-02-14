Столтенберг отметил, что с Молдовой происходит тесное взаимодействие и НАТО внимательно следит за ситуацией.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал нахождение обломков российского дрона в Молдове.

"Обнаружение фрагментов беспилотника в Молдове просто демонстрирует, что война в Украине опасна и что это является прямым результатом агрессивной войны, которую начал президент Путин против соседней с Молдовой страны, против Украины. И это демонстрирует безрассудное поведение России, которая атакует другую страну с последствиями для таких соседей как Молдова", - сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса..

В этой связи, он сказал, что с Молдовой происходит тесное взаимодействие и НАТО внимательно следит за ситуацией.

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В то же время, генеральный секретарь НАТО напомнил, что Молдова не стремится к членству в Альянсе, но НАТО приветствует дальнейшее укрепление партнерства с Молдовой.

Падение российского дрона в Молдове

Как сообщал УНИАН, 11 февраля стало известно, что пограничная полиция Молдовы обнаружила фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed в районе молдавско-украинской границы. Обломки нашли возле села Этулия Вулканештского района.

Впоследствии в Минобороны Молдовы объяснили, почему не "засекли" дрон РФ на границе с Украиной. Отмечается, что основная причина - низкая высота полета цели, малая площадь отражения осколков и большое расстояние до цели, в том числе кривизна местности.

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