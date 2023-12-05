Вильнюс, Рига и Таллин обеспокоены тем, что Варшава фактически подрывает обороноспособность Украины.

Послы стран Балтии в Варшаве устроили дипломатический демарш польским властям из-за продолжающейся уже месяц блокады на польско-украинской границе, которая подрывает способность Украины противостоять российской агрессии. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

"В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши", – сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас в ответ на вопрос ERR о позиции официального Таллина относительно блокады украинской границы.

Издание отмечает, что в мире дипломатии демарш – это специальное обращение правительства одной страны к правительству другой с целью обратить внимание на проблему и принять меры.

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"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", - добавила Кикас.

Представитель эстонского МИД рассказала, что вопрос блокады украинской границы неоднократно обсуждался на встречах между официальными лицами Эстонии и Польши и будет поднят на ближайшей встрече эстонского министра иностранных дел с его британским коллегой.

Блокада западной границы Украины

Как писал УНИАН, польские перевозчики с 6 ноября частично заблокировали движение транспорта через таможенные пункты на польско-украинской границе. Они требуют упростить украинские правила пересечения границы и вернуть систему лицензий для украинских перевозчиков, работающих на рынке ЕС. По официальным оценкам, потери Украины от этой блокады за месяц составили более 9 млрд гривен.

1 декабря к блокаде границы присоединились и словацкие перевозчики. Но их акция длилась относительно недолго. Поздно вечером 4 декабря их протест прекратился. Однако нельзя исключать его возобновления.

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