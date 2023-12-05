В ноябре таможня недовыполнила план поступлений в бюджет на 19%.

Из-за блокады украинско-польской границы государственный бюджет Украины в ноябре потерял 9,3 млрд грн. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

"Бесспорно, это мощный удар и по нашей экономике, и по нашему экспорту. Давайте возьмем пункт пропуска Ягодин, который до забастовки пропускал 1300 автомобилей в сутки, а сейчас пропускает 150. Мы имеем на 40% уменьшение экспорта через соответствующие сухопутные пункты пропуска. Мы имеем заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады", - сказал он.

По словам депутата, Государственный бюджет по результатам уже ноября потерял 9,3 млрд грн от недопоступления таможенных платежей – те деньги, которые недополучила армия.

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Также Гетманцев отметил, что недовыполнение плана по таможне на сегодня составляет 19%, при том, что в октябре таможня перевыполнила план поступлений.

"Мы будем решать другим способом, но я считаю, что правительства этих стран не должны ожидать, пока ситуация станет критической. Они должны понять, что эта ситуация бьет по ним. Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего врага и, собственно, приводят к тому, чтобы он мощнее ударил по их же экономикам", - сказал Гетманцев.

"Учитывая то, что блокировкой занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, я убежден в том, что на этом фоне не надо играть в политику, а надо выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС", - подчеркнул депутат.

Блокада границы-что известно

В начале ноября польские перевозчики устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной. Они выдвинули ряд требований, в частности, об отмене "транспортного безвиза".

Блокада привела к огромным очередям на границе и негативно повлияла на доставку помощи в Украину.

Европейская комиссия выступила за сохранение соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, несмотря на требования польских перевозчиков. Еврокомиссар по транспорту Адина Велян обещала защищать эту сделку и раскритиковала польское правительство.

С 1 декабря к акции по блокаде границ решили присоединиться и перевозчики в Словакии, которые начали блокировать движение грузовиков в направлении украинского пограничного пункта пропуска "Ужгород". Однако сегодня стало известно, что движение грузовиков на границе Словакии с Украиной пока разблокировано.

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