В настоящее время внутри Альянса не существует консенсуса по поводу замены Столтенберга

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу могут предложить остаться на посту генерального секретаря НАТО еще на год, поскольку альянс все еще не может определиться с кандидатом для его замены.

Как сообщил Reuters источник, знакомый с ходом переговоров, Столтенберг пользуется широкой поддержкой в альянсе и продолжает оставаться эффективным лидером. Это подтвердил и американский чиновник, отметив, что в настоящее время внутри альянса не существует консенсуса по поводу замены Столтенберга.

"Администрация (Байдена) подходит к идее, что Столтенберг останется еще на год", — сказал чиновник. По словам источника, официальные лица США считают, что существует целый ряд различных кандидатов и что Байден высоко ценит каждого из них,

Вероятность того, что Столтенберга в четвертый раз попросят продлить срок его пребывания в должности, возросла по мере приближения саммита в Вильнюсе, поскольку союзники опасаются демонстрации разобщенности.

В феврале Столтенберг заявил, что не добивается дальнейшего продления своего срока. Но он отказался сказать, что он будет делать, если члены НАТО попросят его остаться.

Кто может стать следующим генсеком НАТО

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО уже 9 лет, с 2014 года, за это время срок его полномочий продлевался уже трижды.

Однозначного кандидата на смену Столтенбергу нет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планировал продвигать перед Байденом кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на этот пост.

В то же время, многие считают, что, исходя из современных тенденций, этот пост должна занять женщина. Так, предлагалась кандидатура премьер-министра Эстонии Кая Каллас, которую поддерживают страны восточного фланга НАТО.

Также очень большую поддержку, в том числе и от США, получила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Однако к Дании выдвигались претензии в отношении необеспечения достаточных расходов на оборону на уровне 2% ВВП, как того требует НАТО. Также, поскольку Столтенберг был норвежцем, некоторые страны не хотят больше видеть выходца из скандинавской страны на этом посту.

Вас также могут заинтересовать новости: