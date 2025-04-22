По словам помощника Путина, спецпредставитель Трампа приедет в РФ уже на этой неделе.

В Кремле подтвердили очередной визит специального представителя президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Как сообщило РИА Новости, соответствующее заявление сделал помощник российского правителя Владимира Путина Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Уиткофф приедет в Москву уже на этой неделе.

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Накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что Уиткофф снова поедет к Путину, если на переговорах в Лондоне США уговорят Украину отдать Крым. Также отмечалось, что это уже будет по меньшей мере четвертый визит Уиткоффа в Российскую Федерацию с начала года.

Переговоры Уиткоффа с РФ

Как сообщал ранее УНИАН, после последнего своего визита в РФ Уиткофф назвал переговоры с РФ "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса". Также он заявил, что ключ к мирному соглашению "вращается вокруг пяти территорий".

В то же время бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Уиткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным дипломатом. "Даже лучший в мире дипломат - лучший дипломат в истории - не смог бы одновременно вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной. Уиткоффа следует назначить на одно направление, а по остальным пусть работает кто-то другой", - заявил экс-посол.

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