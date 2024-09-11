Германия уже очень сильно отстает от России в производстве военной техники и чтобы вернуть исчерпаные запасы нужны десятки лет.

Германии потребуется около 100 лет при нынешних мощностях на оборонных производствах, чтобы вернуться к уровню запасов 20-летней давности. "Военная машина" России работает на полную мощность, что грозит НАТО и ФРГ еще большей опасности "отстать" в количестве вооружения, пишет Der Spiegel.

По данным экспертов, если темпы закупок Германии сохранятся и в дальнейшем, то, чтобы возобновить запасы 2004 года, потребуется 100 лет. Тогда на вооружении у ФРГ было 423 истребителя, из которых на текущий момент осталось всего 226.

"Если мы хотим вернуться к уровню запасов 2004 года, например, боевых танков, то при нынешних темпах производства это будет достигнуто только в 2066 году, истребителей — в 2038 году, а артиллерийских гаубиц, которые пользуются большим спросом в Украине, — в 2121 году", - заявляет издание. Видео дня

Журналисты пишут, что в России ситуация совсем другая. Производственные мощности агрессора могут произвести весь запас ФРГ за полгода. РФ, к примеру, может выпускать по Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов и ракет в день, пишут эксперты. Если перенести темп использования вооружения Россией на годовой объем производства Германии, то он иссякнет через 2 месяца.

Вооружение для Украины

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Германии объявили о выделении нового пакета помощи для ВСУ, куда вошли установки ПВО. Эксперт рассказал, как Украина может использовать их для создания буферной зоны у границы с РФ.

Кроме того, оккупанты утверждают, что Армения передала Украине почти все свое ПВО. В частности, ЗРК "Бук", С-300 и так далее. Однако официальных сообщений о передаче этого вооружения нет.

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