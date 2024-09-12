После нападения на теле женщины осталось глубокие раны. А группа выдр скрылась в неизвестном направлении.

Группа из восьми выдр напали на женщину прямо в городском парке в Малайзии.

Они метались по праку в поисках еды, а заметив пробегавшую мимо девушку, накинулись на нее и покусали до крови, пишет BILD. Девушку из лап млекопитающих вырвали прохожие, поспешившие на помощь.

После нападения на теле женщины осталось глубокие раны. А группа выдр скрылась в неизвестном направлении.

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По мнению зоозащитников, для выдр несвойственны нападения на людей. Обычно они атакуют только в случае угрозы.

Нападения выдр на людей

В прошлом году в Азии и США неоднократно фиксировали нападения выдр на людей. Так, в августе 2023 года выдра напала на трех женщин в штате Монтана, одна из жертв получила тяжелые ранения.

Также прошлым летом в США самка морской выдры нападала на серферов, пытаясь отобрать и повреждая доски для серфинга. Эти нападения были особенно агрессивными и вынудили реагировать местных чиновников.

Калифорнийские морские выдры – это исчезающий вид, который обитает только вдоль центрального побережья Калифорнии. В настоящее время осталось около 3000 особей.

Справка. Выдры вырастают до 82 см в длину, взрослые животные обычно весят в пределах от 5 до 14 кг. Самцы наполовину крупнее самок.

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