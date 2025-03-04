Акции Eutelsat значительно выросли на фоне опасений, что Starlink прекратит свою работу в Украине.

Eutelsat ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении дополнительного доступа к спутниковому интернету Украине. Это происходит на фоне двухдневного роста акций компании, вызванного перспективой того, что спутники OneWeb могут заменить Starlink Илона Маска, сообщает Reuters.

Отмечается, что акции франко-британской спутниковой группы за последние два дня выросли в цене более чем в три раза, увеличив рыночную капитализацию более чем на 1 миллиард евро. Эти изменения последовали за конфликтом между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля, что поставило под вопрос будущее Starlink в Украине.

"Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем способствовать активизации усилий по Украине", - сказал представитель Eutelsat в комментарии агентству.

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Он добавил, что у компании также есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых применений в Украине. В агентстве напомнили, что этот вопрос уже обсуждался с украинским правительством.

"Мы активно сотрудничаем с европейскими учреждениями и деловыми партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных миссий и инфраструктуры", - рассказал представитель Eutelsat.

Журналисты подчеркнули, что Eutelsat использует 35 геостационарных спутников и расширяет свою сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников после приобретения британской компании OneWeb в 2023 году. Спутники OneWeb - это те же спутники, что и спутники Starlink компании SpaceX, чей флот, насчитывающий около 7 000 спутников, которые обеспечивают доступ в интернет в 125 странах.

Starlink в Украине - важные новости

Напомним, что Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине заменить спутниковый интернет Starlink. Сейчас в Украине работает около 42 тысячи терминалов Starlink.

Кроме того, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский ответил, имеет ли Украина альтернативу Starlink. По его словам, ВСУ в Курской области РФ Starlink не используют, но связь есть.

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