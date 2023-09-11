Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX не покрывал территорию возле оккупированного Крыма, когда Украина хотела провести атаку на Черноморский флот Российской Федерации.

Об этом в микроблоге Twitter заявил историк Уолтер Айзексон, который пишет биографию миллиардера под названием "Илон Маск". Он решил прояснить скандал вокруг срыва операции Украины, который активно обсуждают уже несколько дней.

"Чтобы прояснить вопрос относительно Starlink: украинцы думали, что покрытие было включено вплоть до Крыма, но это было не так. Они попросили Маска включить его для атаки беспилотника на российский флот. Маск не включил его, потому что он думал, возможно, правильно, что это приведет к большой войне", - написал Айзексон.

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В то же время в отрывке, опубликованном в Washington Post, говорится, что Маск "тайно приказал своим инженерам отключить покрытие в радиусе 100 километров от крымского побережья", в результате чего украинские беспилотники "потеряли связь и были безвредно выброшены на берег".

Отключение Starlink в Украине: что известно

Напомним, летом репортер-расследователь Ронан Фэрроу рассказал, что Маск имел телефонный разговор с Путиным и публично поддерживал его. Также он рассказал, как неожиданное отключение Starlink заставило нервничать и Украину, и Соединенные Штаты.

На днях СМИ сообщили, что в биографии Маска говорится о тайном отключении Starlink у побережья Крыма в момент, когда Украина атаковала подводными дронами российский военно-морской флот.

Сам Маск, комментируя это, сказал, что он не выключал его во время операции, а отказал Украине в подключении.

В украинской разведке заявили, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма. "Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия", - сказал Кирилл Буданов.

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