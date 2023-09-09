После акта саботажа в отношениях миллиардера с украинскими властями начался период охлаждения.

Бизнесмен Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Starlink, чтобы сорвать запланированный удар украинских беспилотников, после разговора с российском послом. Об этом говорится в отрывке из будущей биографии историка Уолтера Айзексона "Илон Маск", пишет Politico.

Сам Маск в четверг вечером нарисовал картину, которая отличается от написанной Айзексоном: по его словам, спутники в этих регионах вообще никогда не включались, и он просто решил не активировать их.

Айзексон пишет, что Маск запаниковал, когда услышал о планах украинской атаки, в ходе которой спутники Starlink направят шесть дронов со взрывчаткой к побережью Крыма. После разговора с послом России в США Анатолием Антоновым, который, как сообщается, сказал ему, что нападение на Крым вызовет ядерный ответ, Маск приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink "в пределах 100 километров от побережья Крыма".

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Это привело к тому, что дроны потеряли связь и были выброшены на берег, что фактически саботировало наступательную миссию, уточняет издание.

Реакция Украины была незамедлительной: официальные лица в отчаянии позвонили Маску и попросили его снова включить услугу, заявив, что "беспилотные подводные лодки имеют решающее значение в их борьбе за свободу". Но Маск был непоколебим. Он утверждал, что Украина "зашла слишком далеко и навлекла на себя стратегическое поражение" и что он не хочет, чтобы его спутники использовались в наступательных целях. После акта саботажа в отношениях миллиардера с украинскими властями начался период охлаждения, отмечает Politico.

"От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя, - сообщал Маск в Twitter. - Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта".

Саботаж Маском действий ВСУ

В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Позже Маск прокомментировал скандал, который возник через его отказ поддержать в 2022 году военную операцию ВСУ против Черноморского флота России в оккупированном Крыму. В соцсети X (бывший Twitter) уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

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