Сам миллиардер отрицал это.

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск разговаривал с Путиным по телефону незадолго до публикации своего "мирного плана".

Об этом написал репортер-расследователь Ронан Фэрроу в материале для журнала The New Yorker. По его словам, поначалу Маск безоговорочно поддерживал Украину, однако в какой-то момент связь на фронте прервалась, а SpaceX отказалась финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Маска также все больше беспокоило, что его технологии используются в военных целях. На конференции в Аспене он публично выразил поддержку Путину. По словам Рида Хоффмана, который вместе с Маском основал компанию PayPal, тот "купился на то, что продавал Путин, - на крючок, леску и грузило".

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"Мы должны вести переговоры. Путин хочет мира - мы должны вести мирные переговоры с Путиным", - вспоминает слова Маска Хоффман.

Через неделю миллиардер опубликовал в Twitter "мирный план", который предусматривал проведение новых референдумов и "сдачу" Крыма. "К тому времени симпатии Маска, похоже, проявились на поле боя. Однажды украинские войска, продвигавшиеся на юге страны, внезапно обнаружили, что не могут поддерживать связь", - пишет репортер.

"Мы были очень близко к линии фронта. Мы пересекли эту границу, и Starlink перестал работать. Связь пропала, подразделения оказались в изоляции. Когда ты в наступлении, особенно для командиров, нужен постоянный поток информации из батальонов. Командирам приходилось ехать на поле боя, чтобы быть в зоне действия радиосвязи, рискуя собой", - рассказал солдат-связист по имени Николай.

Американские и украинские официальные лица сказали Фэрроу, что, по их мнению, компания SpaceX отключила связь с помощью геозондирования, оцепив зоны доступа.

Бывший заместитель министра обороны по вопросам политики в Пентагоне Колин Каль позвонил Маску и попросил дать им несколько недель для разработки контракта. "Если вы прервете это дело, война не закончится", - сказал он Маску.

"Я сделал вывод, что он начал нервничать из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривается в России как содействие украинским военным действиям, и искал способ успокоить российские опасения", - сказал тот.

Кроме того, Маск заявил сотрудникам Пентагона, что лично разговаривал с Путиным. По словам другого источника, Маск делал такое же утверждение за несколько недель до публикации пророссийского "плана", и говорил, что его консультации с Кремлем носят регулярный характер. Сам Маск отрицал, что разговаривал с Путиным об Украине.

В телефонном разговоре с высокопоставленным представителем Пентагона Маск сказал, что он смотрел на свой ноутбук и мог видеть "всю разворачивающуюся войну" через карту активности Starlink. Это было примерно за три минуты до того, как он сказал: "У меня был отличный разговор с Путиным".

Маск сказал Калу, что яркая иллюстрация того, как технология, которую он разработал для мирных целей, используется для ведения войны, заставила его задуматься. В итоге он согласился дать Пентагону дополнительное время, а после общественного резонанса отказался от своих угроз.

В начале июня стало известно, что SpaceX подписала договор с Пентагоном по обслуживанию Starlink в Украине.

Позиция Маска по войне

Напомним, 3 октября Маск предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией, согласно которому на оккупированных территориях нужно провести повторные "выборы" под контролем ООН.

По его словам, Крым является частью России, "как это было с 1783 года", а Украине стоит стать нейтральным государством.

Недавно он написал, что "Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны".

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