По данным окружного прокурора, писатель получил 12 ножевых ранений, в том числе в лицо и шею.

США расследуют возможные связи между Революционной гвардии Ирана и жестоким нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Sky News.

По информации правоохранителей, писателю было нанесено около 12 ножевых ранений, в том числе в лицо и шею.

В результате ранения в область лица 75-летний Рушди потерял один глаз. Удар в живот привел к пункции печени. Кроме того, множественные ножевые ранения были нанесены в области грудной клетки.

Его коллега-автор Аатиш Тасир сообщил в соцсетях, что Рушди уже "не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и разговаривает (и шутит)". Агент Рушди, Эндрю Уайли, подтвердил эту информацию в комментарии АР, не предоставив дополнительных подробностей.

Правоохранители расследуют возможные связи жестокого нападения с Революционной гвардией Ирана. Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак призвал к официальному признанию этой организации террористической после случившегося с Рушди.

Напомним, в нападении подозревается 24-летний Хади Матар. Во время судебного заседания, состоявшегося в субботу, он не признал себя виновным в покушении на убийство.

Согласно сообщениям АР, Матар родился в Соединенных Штатах в семье ливанцев, эмигрировавших из Яруна, приграничной деревни на юге Ливана.

NBC News со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, знакомого с расследованием, сообщает, что предварительный просмотр социальных сетей Матара показывает, что он симпатизировал шиитскому экстремизму и Революционной гвардии Ирана (также - Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Как писал УНИАН, в пятницу, 12 августа, во время выступления Рушди в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену выскочил мужчина и набросился на писателя. Рушди на вертолете был доставлен в одну из ближайших клиник.

Рушди, британец индийского происхождения, является автором нескольких десятков книг и лауреатом Букеровской премии 1981 года (за роман "Дети полуночи").

Его роман "Сатанинские стихи" (1988) многие мусульмане сочли богохульным. В 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди.

За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов. 21 февраля 2016 года к цене за убийство Рушди иранские медиа назначили надбавку в 600 тысяч долларов. В том же году он получил гражданство США.

Писатель скрывался в течение многих лет, а его покаяние не смогло переубедить иранские власти отменить фетву.

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