Спикер Путина высказался об углублении сотрудничества между Украиной и Турцией.

В Кремле отказались сообщить, как Турция отреагировала на российские опасения по передачи военных технологий Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции", – сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, заметили ли в Кремле подписанное соглашение о создании под Киевом учебного центра по модернизации турецких ударных беспилотников, и поднимался ли вопрос на встрече Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Читайте такжеВ Кремле перед встречей Путина и Эрдогана высказались о сотрудничестве Украины и ТурцииОтвечая на утоняющий вопрос УНИАН, как турецкая сторона отреагировала на эти опасения России, Песков подчеркнул, что об этом "нужно спрашивать турецкую сторону".

Напомним, 29 сентября стало известно, что возле Василькова Киевской области будет создан центр для обслуживания и модернизации турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

В присутствии президента Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведению обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Так, с украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, а с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", – подчеркнул Зеленский.

Ранее – в 2014 году – Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей. В то же время российские власти утверждают, что в Украине идет "гражданская война" и называют себя "посредниками".

Ряд стран мира, в частности и Турция, не признали аннексию Крыма.

Автор: Роман Цимбалюк