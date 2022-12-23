Сейчас США способны изготавливать 14 тысяч гаубичных снарядов в месяц.

Правительство США признало, что в Штатах не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Сейчас США способны изготавливать 14 тысяч гаубичных снарядов в месяц, однако столько Украина тратит за два дня, пишет Washington Post.

"США теперь может производить около 14 тысяч 155-мм гаубичных снарядов на месяц", - заявила в комментарии изданию министр армии США Кристин Вормут.

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По ее словам, Штаты планируют увеличивать производство артиллерийских боеприпасов. Как пишет издание, Вашингтон также пытается побудить европейцев полнее раскрыть свои запасы и нарастить собственные промышленные мощности, чтобы взять на себя больше бремени.

Война в Украине: интенсивность боев

Как сообщал УНИАН, в НАТО заявляли, что интенсивность боевых в десятки раз выше, чем в Афганистане. Там силы альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день. Однако в Украине могут раздаваться тысячи выстрелов в день, а кроме этого – вражеские ракеты и беспилотники.

Несколько ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сравнил интенсивность боев в Украине со Второй мировой войной.

"Уровень расхода боеприпасов (со стороны РФ – УНИАН) просто беспрецедентный. Именно потому что размах боевых действий и интенсивность боевых действий можно сравнить только с периодом Второй мировой войны, даже не с Афганистаном", - сказал он.

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