Алексей Резников сказал, что Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Во время ожидаемого контрнаступления против российских войск этим летом Украина откажется от использования истребителей F-16, но задействует все наземные вооружения. Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NHK.

Резников заявил, что истребители F-16 не изменят ситуацию этим летом. Он напомнил, что некоторые страны Запада занимаются подготовкой или предложили подготовить украинских летчиков для пилотирования этих истребителей.

По словам министра, для подготовки украинских летчиков потребуется время, а Украине придется также договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала для техобслуживания и ремонта этих самолетов.

Видео дня

Резников сказал, что Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой. Для подготовки пилотов потребуется время.

Передача истребителей F-16 Украине - детали

Украинских пилотов будут отправлять на обучение на западных истребителях волнами. Сейчас первый список авиаторов уже сформировали. Одномоментно привлечь большое количество пилотов к учениям невозможно из-за высокой интенсивности работы нашей авиации на фронте.

Украине надо будет разработать комплексный подход к хранению современных истребителей F-16, которые она получит от партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: