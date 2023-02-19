Президент Польши отметил, что Варшава усиливала свои вооруженные силы после гибридной атаки Беларуси.

О возможной попытке Российской Федерации оккупировать Украину знали в Варшаве до полномасштабного вторжения россиян. В Европе надеялись, что Москва не пойдет на этот шаг.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего нельзя было сделать, особенно, когда война фактически должна была начаться.

"Россияне накапливали военные подразделения в течение длительного времени. У нас была информация, что их количество уже превышало 150 тысяч, они медленно приближались к 200 тысячам российских войск, сосредоточенных вокруг границ Украины. Мы ожидали, что произойдет какая-то форма агрессии, что будет попытка оккупировать всю Украину. У всех была тихая надежда, что Россия не осуществит эту атаку", – объяснил политик в интервью журналистике 1+1 Натальи Мосейчук в эфире национального телемарафона.

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Кроме того, он напомнил, что Беларусь совершила гибридную атаку на Польшу осенью 2021 года, когда Минск пытался вытолкнуть нелегальных мигрантов. По словам польского президента, это стало толчком для модернизации вооруженных сил и увеличения расходов на оборону.

"Мы решили защищать границу, чтобы показать, что мы сплочены, готовы и что это не означает, что мы недооцениваем опасность. Оказалось, что это было правильное решение. В общем, мы находимся в повышенной боевой готовности и именно белорусская гибридная атака мигрантов на нашу границу, несомненно согласованная с Кремлем, была для нас четким сигналом, что становится горячо", – подытожил Дуда.

Позиция Польши по войне в Украине - что известно

Польские власти с первых дней полномасштабного вторжения России помогали Украине. Помощь была как военная, так и гуманитарная. При этом миллионы украинцев нашли временное убежище в Польше.

При этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал передать Украине ЗРК Patriot, которые им предложила Германия, но Берлин не одобрил такую идею.

Кроме того, именно Варшава стала движущей силой, которая сдвинула с мертвой точки вопрос поставок танков.

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