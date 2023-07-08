США наконец-то избавились от своего последнего токсичного оружия.

Рабочие армейского склада Blue Grass в Кентукки уничтожают ракеты, начиненные зарином — последним объявленным в США химическим оружием.

Как сообщает The Guardian, Всемирный орган по надзору за химическим оружием заявил, что все объявленные запасы были "необратимо уничтожены" после того, как Соединенные Штаты объявили, что наконец-то избавились от своего последнего токсичного оружия.

Президент Джо Байден объявил, что армейский склад Blue Grass Army Depot, объект армии США в Кентукки, ликвидировал свои запасы, хранившиеся десятилетиями, завершив начатые в 1997 году глобальные усилия по избавлению мира от химического оружия.

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Боеприпасы, уничтоженные в Кентукки, являются последними из 51 000 ракет M55 с нервно-паралитическим веществом ГБ, также известным как зарин, которые хранились на складе с 1940-х годов.

Этот шаг завершает многолетнюю кампанию по расчистке запасов, которые к концу холодной войны насчитывали более 30 000 тонн.

"Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой", - заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас.

Официальные лица говорят, что ликвидация американских запасов является важным шагом вперед для Конвенции по химическому оружию. Только три страны - Египет, Северная Корея и Южный Судан - не подписали договор. Израиль, подписал, но не ратифицировал договор.

Сторонники контроля над вооружениями надеются, что этот шаг со стороны США может подтолкнуть остальные страны к присоединению. Но они также надеются, что его можно будет использовать в качестве модели для уничтожения других видов оружия.

"Это показывает, что страны действительно могут запретить оружие массового уничтожения", - сказал Пол Ф. Уокер, вице-председатель Ассоциации по контролю над вооружениями и координатор Коалиции Конвенции по химическому оружию. "Если они хотят это сделать, для этого нужна политическая воля и хорошая система проверки".

Отказ от химического оружия

Химическое оружие впервые было использовано в современной войне во время Второй мировой войны, когда, по оценкам, от него погибло не менее 100 000 человек. Несмотря на то, что впоследствии его использование было запрещено Женевскими конвенциями, страны продолжали накапливать оружие до тех пор, пока не был принят договор, предусматривающий его уничтожение.

В соответствии с Международной конвенцией по химическому оружию, которая вступила в силу в 1997 году и к которой присоединились 193 страны, США должны были ликвидировать оставшееся химическое оружие до 30 сентября.

Конвенция о запрете химического оружия, КЗХО — соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химического оружия.

Главным обязательством конвенции является запрет на производство и применение химического оружия и уничтожение всех его запасов. Вся деятельность, связанная с уничтожением, контролируется Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Конвенция также предполагает систематический контроль за военно-химическими производственными объектами, а также расследования по заявлениям о производстве и применении химического оружия.

7 июля 2023 года в СМИ появилась информация о том, что США уничтожают последние известные в мире запасы химоружия. Американские вооруженные силы не использовали смертоносное химическое оружие в бою с 1918 года.

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