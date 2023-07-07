Известно, что американские вооруженные силы не использовали смертоносное химическое оружие в бою с 1918 года.

В закрытой комнате на армейском складе в городе Пуэбло в Колорадо группа роботов уничтожает часть последнего известного в мире запаса химического оружия. Об этом говорится в материале The New York Times.

Здесь - снаряды, начиненные отравляющим веществом, которые армия хранила более 70 лет. Роботы прокалывают, осушают и промывают каждую оболочку, а затем запекают ее при очень высокой температуре. Получается безвредный металлолом, с грохотом падающий с конвейерной ленты в обычный коричневый мусорный бак.

Также используют рентгеновские лучи, чтобы проверить наличие утечек перед началом уничтожения, и дистанционно контролируют роботов, чтобы минимизировать контакт с опасным материалом.

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"Это звук умирающего химического оружия", — сказал Кингстон Рейф, зампомощника министра обороны по уменьшению угрозы и контролю над вооружениями. Он улыбнулся, когда еще один снаряд с лязгом упал в мусорный бак.

"На уничтожение склада ушли десятилетия, и армия заявляет, что работа почти завершена. В июне на складе возле Пуэбло было уничтожено последнее оружие; оставшаяся горстка на другом складе в Кентукки будет уничтожена в ближайшие несколько дней. И когда они исчезнут, все публично объявленное химическое оружие в мире будет уничтожено", - пишет NYT.

Американские запасы, накапливавшиеся поколениями, поражали своими масштабами: кассетные бомбы и наземные мины, начиненные нервно-паралитическим отравляющим веществом. Артиллерийские снаряды, способные окутать целые леса клубящимся горчичным туманом. Резервуары, полные яда, который можно было загрузить в реактивные двигатели и распылить на цели внизу.

"Это был класс оружия, который считался настолько бесчеловечным, что его использование было осуждено после Первой мировой войны, но даже в этом случае США и другие государства продолжали разрабатывать и накапливать его", - отмечают журналисты.

Известно, что американские вооруженные силы не использовали смертоносное химическое оружие в бою с 1918 года.

В 1989 году Соединенные Штаты и Советский Союз договорились уничтожить свои запасы химического оружия, а когда Сенат ратифицировал Конвенцию по химическому оружию в 1997 году, США и другие подписавшие ее стороны взяли на себя обязательство избавиться от химического оружия раз и навсегда. Но уничтожить их было непросто: они были созданы для стрельбы, а не для разборки. Сочетание взрывчатки и яда делает их исключительно опасными при обращении.

Чиновники Министерства обороны США когда-то прогнозировали, что эта работа может быть выполнена за несколько лет и обойдется примерно в 1,4 миллиарда долларов. В настоящее время она отстает от графика на десятилетия, а ее стоимость составляет около 42 миллиардов долларов, что на 2900% превышает бюджет. Но это сделано.

"Это было тяжелым испытанием, это точно — я задавался вопросом, доживу ли я когда-нибудь до этого дня", — сказал Крейг Уильямс, который начал настаивать на безопасном уничтожении запасов в 1984 году, когда узнал, что армия хранит тонны химического оружия на армейском складе Блу Грасс недалеко от Ричмонда, штат Кентукки.

Другие государства также уничтожили свои объявленные запасы: Великобритания в 2007 году, Индия в 2009 году, Россия в 2017 году. "Но чиновники Пентагона предупреждают, что химическое оружие не уничтожено полностью. Несколько стран так и не подписали договор, а некоторые, особенно Россия, похоже, сохранили незадекларированные запасы", - пишет NYT.

Кроме того, договор также не положил конец применению химического оружия государствами-изгоями и террористическими группами. Силы, верные президенту Сирии Башару Асаду, неоднократно применяли химическое оружие в стране в период с 2013 по 2019 год. Боевики Исламского государства применяли химическое оружие 52 раза в Ираке и Сирии с 2014 по 2016 год.

Сначала американская армия хотела загрузить химоружие на устаревшие корабли, а затем затопить их в море. Но общественность негодовала. План Б заключался в том, чтобы сжечь запасы в огромных мусоросжигательных заводах, но и этот план натолкнулся на стену сопротивления.

Следуя приказу Конгресса найти другой способ, Министерство обороны США разработало новые методы уничтожения химического оружия.

Справка. Конвенция о запрете химического оружия, КЗХО — соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химического оружия.

Главным обязательством конвенции, налагаемым на ее участников, является запрет на производство и применение химического оружия и уничтожение всех его запасов. Вся деятельность, связанная с уничтожением, контролируется Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Конвенция также предполагает систематический контроль за военно-химическими производственными объектами, а также расследования по заявлениям о производстве и применении химического оружия.

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