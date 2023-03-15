Энтони Блинкен сказал, что США "в тесной координации" с союзниками и партнерами по этому вопросу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "расследуется" факт сбития Россией американского беспилотника над Черным морем.

Выступая на пресс-конференции в Эфиопии, Блинкен отказался говорить о мотивах или намерениях, стоящих за инцидентом, заявив, что позволит расследованию продолжаться, пишет CNN.

"Что я могу сказать очень четко, так это то, что это был безрассудный и небезопасный поступок", - сказал Блинкен.

Видео дня

Блинкен сказал, что США "в тесной координации" с союзниками и партнерами по этому вопросу.

В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал, что именно записал на видео сбитый над Чёрным морем беспилотник.

"На видео видно, что российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником", - прокомментировал он телеканалу MSNBC кадры с дрона, которые, как заявляют в США, могут опубликовать.

Сбитие американского беспилотника над Черным морем - детали

14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, когда тот выполнял разведку в международном воздушном пространстве. Один их истребителей ударил по винту MQ-9, в результате чего пришлось утопить дрон.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит совершать полеты там, где это позволяет международное право.

В РФ обвинили США в участии в войне в Украине из-за инцидента с беспилотнком в Черном море. В Москве намерены попытаться найти обломки американского дрона MQ-9 Reaper.