Президент до сих пор надеется, что США не только сохранят нынешнюю помощь, но и выделят новые пакеты вооружений.

США являются стратегическим партнером Украины, и прекращение военной помощи будет только на пользу российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по итогам саммита в Великобритании.

Он отметил, что Украина работает с США и что прекращение помощи от США будет невыгодным для всех. При этом добавил, что та помощь оружием, которую сейчас получает Украина, это благодаря решениям, которые были ранее приняты Конгрессом США. Зеленский сказал, что в Конгрессе вопрос о новой помощи Украине еще не рассматривался.

"Мы готовы продолжать диалог, мы хотим рассчитывать на новую помощь", - сказал президент Украины.

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Он отметил, что Украина очень сильно поднялась во внутреннем производстве, а также сейчас есть увеличение производства на территории Европы. Однако Украина все равно рассчитывает на помощь от США.

"Прекращение ее будет означать помощь исключительно Путину. И поэтому считаю, что США, лидеры и представители цивилизованного мира точно не будут помогать Путину", - сказал он. При этом добавил, что вместе со своей командой готовится к любым вызовам, чтобы "у армии не было сюрпризов".

По его словам, Украина и Европа считают США своим стратегическим партнером и "для нас это важно". Он добавил, что сегодня много об этом говорилось, а также есть договоренности среди европейских коллег.

"Мы не афишируем, потому что впереди будет еще большое количество встреч", - подчеркнул он.

Зеленский отмечает, что в ближайшие недели будет более понятным план дальнейших действий, какие могут быть гарантии безопасности Украины.

"Начало сегодняшнее очень сильное. Мы видим пока теоретическую поддержку контингента, видим уже серьезное количество стран - пока не готов говорить обо всех странах, потому что, что придет время, они сами о себе скажут, но важно, что мы это обсуждаем", - подчеркнул президент Украины.

Трамп может остановить поставки оружия Украине

Как сообщал УНИАН, США продолжают поставлять Украине оружие в рамках тех пакетов, которые были профинансированы и одобрены при каденции президента Джо Байдена.

Однако сейчас возникла угроза приостановки этих поставок. Как пишет издание The New York Times отмечало, президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Представитель администрации Трампа сообщил изданию, что на встрече планируют рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики для Украины, в частности, возможность прекращения или отмены американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные во время президентства Джо Байдена.

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