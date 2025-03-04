По словам Подоляка, программы замещения уже работают.

В вопросе о поставках Украине оружия необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров его аналогов. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины.

"Относительно поставок оружия... Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура", - отметил он.

Кроме того, подчеркнул Подоляк, необходимо "оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов".

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"Тем более, что программы замещения уже работают", - добавил советник руководителя ОП.

Также он призвал не забывать, что Украина "уже имела опыт длительного приостановления программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям". Подоляк добавил:

"Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами".

Остановка помощи от США

Как сообщалось, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны отметило, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине.

По словам собеседника агентства, решение будет действовать до тех пор, пока новый лидер Штатов не решит, что Киев "демонстрирует добросовестную приверженность миру".

Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что Украина имеет "запас прочности" примерно на полгода даже без поддержки США, впрочем, сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников поставок критически важного вооружения.

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