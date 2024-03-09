США пригрозили отрезать Raiffeisen Bank от своей финансовой системы.

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за ведение бизнеса в России.

Как пишет EUobserver, Министерство финансов США предупредило австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), что он рискует "быть отрезанным от финансовой системы США", если будет помогать финансировать российскую армию.

В RBI заявили EUobserver, что "мы принципиально не комментируем публично дискуссии с представителями властей".

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Отмечается, что в прошлом году прибыль RBI в России составила 1,3 млрд евро, в 490 розничных филиалах банка работало 9942 человека. Он также принял участие в российской схеме льгот по кредитам для российских военнослужащих.

RBI — один из восьми ведущих банков ЕС, все еще находящихся в России. Остальные: голландский кредитор ING, немецкий Commerzbank и Deutsche Bank, венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и Unicerdit и шведский SEB.

Министерство финансов США не ответило на вопрос EUobserver о том, будут ли аналогичные санкции в будущем введены против OTP Bank. Однако представители Министерства финансов США также проинформировали немецких финансистов о новой угрозе санкций, сообщил Commerzbank.

Raiffeisen Bank - санкции

Австрия хотела добиться исключение Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны в обмен на подписание нового пакета санкций ЕС против России. Главной причиной этого эксперты называли глубокие экономические связи между Австрией и Россией, а также намерения банка сохранить свой бизнес в РФ.

В декабре стало известно, что австрийская сторона разблокировала 12-й пакет санкций. В свою очередь Украина приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как "спонсора войны".

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