На фоне проволочек с помощью Украины США уверяют, что Южную Корею они точно не бросят один на один с агрессором.

Применение ядерного оружия Северной Кореей станет концом для правящего в этой стране режима. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи.

Так, США подтвердили свое обязательство по сдерживанию возможной агрессии КНДР, "подкрепленное полным спектром возможностей США, включая ядерную составляющую".

"Любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима, и американская сторона повторила, что любая ядерная атака КНДР против Республики Корея будет встречена быстрым, потрясающим, и решительным ответом", - говорится в заявлении.

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Агрессивное поведение КНДР - последние новости

Северная Корея (КНДР) регулярно проводит учебные и тестовые пуски баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. В октябре Пхеньян пригрозил нанести ядерный удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи.

В ноябре КНДР разорвала сделку о деэскалации с Южной Кореей и начала подтягивать войска к общей границе. Тогда же Северная Корея запустила новый военный спутник-шпион, за что США ввели дополнительные санкции.

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