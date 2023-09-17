Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пригрозил, что нанесение ядерного удара со стороны КНДР станет для страны "концом режима".
"Наши две страны (Южная Корея и США) подтвердили, что любая ядерная атака Северной Кореи будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом, который приведет к концу режима...", - заявил он в интервью агентству Associated Press перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН
Юн Сок Йоль подчеркнул, что Южная Корея и США усилят способность сдерживать и реагировать на угрозы со стороны КНДР.
"В будущем расширенное сдерживание [Южной Кореи] и США превратится в общую систему, в которой обе страны будут обсуждать, принимать решения и действовать вместе. Мы также будем усиливать способность сдерживать и реагировать на любую ядерную или ракетную угрозу со стороны Северной Кореи", - подытожил президент.
Сближение КНДР и РФ - реакция Южной Кореи
Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде во вторник, 12 сентября, и встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Юн Хо заявил об обеспокоенности возможной военным сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой. Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить произвол и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Южная Корея будет внимательно следить за возможными военными учениями двух стран.