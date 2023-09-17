Южные Корея и США усилят способность реагировать на угрозы со стороны КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пригрозил, что нанесение ядерного удара со стороны КНДР станет для страны "концом режима".

"Наши две страны (Южная Корея и США) подтвердили, что любая ядерная атака Северной Кореи будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом, который приведет к концу режима...", - заявил он в интервью агентству Associated Press перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН

Юн Сок Йоль подчеркнул, что Южная Корея и США усилят способность сдерживать и реагировать на угрозы со стороны КНДР.

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"В будущем расширенное сдерживание [Южной Кореи] и США превратится в общую систему, в которой обе страны будут обсуждать, принимать решения и действовать вместе. Мы также будем усиливать способность сдерживать и реагировать на любую ядерную или ракетную угрозу со стороны Северной Кореи", - подытожил президент.

Сближение КНДР и РФ - реакция Южной Кореи

Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде во вторник, 12 сентября, и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Юн Хо заявил об обеспокоенности возможной военным сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой. Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить произвол и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Южная Корея будет внимательно следить за возможными военными учениями двух стран.

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