Миллера отметил, что любые потери гражданского населения во время войны вызывают печаль.

По словам представителя госдепартамента США, заявления России о том, что США стояли за недавними ударами в Крыму, являются "смехотворными" и "преувеличенными".

Во время брифинга в Госдепе США пресс-секретарю Мэтью Миллеру задали вопрос о заявлениях России, которые, по его словам, были необоснованными и неправильными, пишет Sky News.

"У меня нет никакой оценки основной атаки, в том числе того, кто несет за нее ответственность. Но вы видели, как в прошлом Россия делала нелепые заявления об ответственности. Наверное, вы помните, что после теракта в Москве в марте они обвинили США, несмотря на то, что США предупредили их о нападении. Для Москвы нет ничего необычного в нелепых, гиперболических заявлениях об ответственности, которые не основаны на фактах", - сказал он.

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Миллера ранее спрашивали об ударах в Крыму, на что он сказал, что США сожалеют о любых жертвах среди гражданского населения в продолжающейся войне.

Говоря о поставках оружия Украине, Миллер добавил: "Мы поставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, в том числе в Крыму, который, конечно, является частью Украины. Россия могла бы остановить эту войну сегодня и положить конец страданиям, вызванным войной, которую она развязала, если бы она прекратила оккупацию суверенной украинской территории и прекратила нападения на мирное население".

Удар по Крыму 23 июня

По официальным данным, четыре человека погибли и около 150 получили ранения в результате нападения, когда обломки ракет упали на пляж в Севастополе в оккупированном Крыму.

Министерство обороны России заявило, что ракеты, использованные Украиной, были ракетами ATACMS, поставленными США, и заявило, что их запрограммировали американские специалисты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что "вовлечение США, прямое вмешательство, в результате которого гибнут российские граждане, не может быть без последствий".

Ситуацию в Крыму прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, обвинив Россию в попытке прикрыться гражданскими на территории временно оккупированного полуострова.

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