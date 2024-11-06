Одним из главных препятствий для быстрой реализации этой помощи является то, что США могут отправлять только то оборудование, которое уже есть в запасах американской армии.

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно предоставить Украине 6 миллиардов долларов, оставшихся из средств, выделенных на помощь в сфере безопасности. Сделать это хотят до дня инаугурации Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что в команде Байдена готовятся к тому, что "поток оружия прекратится" после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа. Сейчас план администрации Байдена является единственной возможностью для Белого дома продолжать отправлять оборудование в Украину для борьбы с агрессией РФ, пишет издание.

"Но проблемы огромные. Обычно требуются месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме до [начала работы] администрации Трампа, а следующий лидер может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте", – акцентируют авторы материала.

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Одним из главных препятствий для быстрой реализации этой помощи является то, что США могут отправлять только то оборудование, которое уже есть в запасах американской армии. Хотя выделенные деньги возмещают Пентагону затраты на это оборудование, все зависит от того, насколько быстро могут быть произведены новые артиллерийские снаряды и оружие или заключены контракты на их замену.

"Мы ежемесячно отправляем все, что может производить промышленность, но проблема в том, что вы можете отправлять эти вещи только по мере их производства. Администрация могла бы погрузиться в запасы и отправить оборудование быстрее, но неясно, захочет ли Пентагон это делать, поскольку это повлияет на его собственную готовность", – пояснил бывший сотрудник бюджетного отдела Пентагона Марк Кансиан.

Представитель Пентагона Чарли Дитц отмечал, что американское оборонное ведомство будет оставаться "на пути продолжения предоставления санкционированной помощи для поддержки Украины".

Politico также отметило, что упомянутая сумма в 6 миллиардов долларов – это остаток от одобренного в апреле финансирования для Украины в размере 61 миллиард долларов. Эти средства разделены на два потока: 4,3 миллиарда долларов на пополнение имеющихся запасов армии США и 2,1 миллиарда долларов на заключение контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку оружия.

Победа Трампа на выборах и помощь Украине

Председатель Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС Дельфин Пронк заявила, что Европейский Союз не собирается прекращать поддерживать Украину, независимо от результатов выборов в США. Отмечалось, что одной из составляющих будущей поддержки для Украины будут сверхприбыли с замороженных российских активов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что победа Трампа на выборах исключает продолжение военной помощи для Украины.

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