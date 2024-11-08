В то же время он отметил, что пока никому неизвестно, куда ушли предыдущие пакеты помощи от США.

Соединенные штаты могут не успеть передать Украине пакет помощи на 6 млрд, о котором ранее сообщалось в СМИ. Об этом в эфире "24 Канала" заявил Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Там довольно долгий процесс по выводу из эксплуатации, по наличию на складах сейчас таких видов техники. Они могут даже не успеть использовать эти 6 миллиардов. Почему раньше - месяц назад, два, весной этого не делать? Эти программы были проголосованы еще в мае. Как бы нам сейчас 6 млрд помогло... А два или три месяца назад, когда еще удерживали россиян в районе Очеретино. Техника, которой не хватало постоянно там...", - сказал Свитан.

В то же время эксперт добавил, что при республиканцах процесс передачи Украине помощи может измениться. Поскольку в таком случае будет конкретное понимание того, что Украина планирует и что для этого надо предоставить.

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"Американцы - это прагматичные ястребы. Если у них будут приглашать под какие-то задачи, то должно быть понимание - чего хотим достичь и роспись выделенных сил и средств для выполнения этих задач. И потом будут спрашивать за эти выделенные средства. Это как раз и работает. А когда вам выделили 60 млрд долларов, а куда они пошли - никто не знает пока, включая тех же демократов. Поскольку мы их не видели, где они? То есть не будет 60 млрд размытых, а будут 20-30 млрд на железо под выполнение конкретной задачи. И это как раз то, что нам надо", - пояснил Свитан.

Помощь от США: что надо знать

Ранее издание Politico сообщило, что Байден может передать Украине 6 млрд долларов, которые остались из выделенного пакета помощи. Отмечается, что он планирует успеть это сделать до момента инаугурации Дональда Трампа.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Пентагоне. В частности там отметили, что из 4 млрд из 6 должны пойти на программу президентских полномочий (PDA), по которой оружие изымают со складов армии США. А еще два 2 млрд потратят на инициативу содействия безопасности Украины (USAI), по которой оружие заказывают непосредственно у производителей.

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