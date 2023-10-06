До сих пор американская военная помощь Украине поступала по трем другим программам.

9 мая 2022 года состоялось историческое событие – президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины, что произошло впервые со времен Второй мировой войны. Закон вступил в силу еще в тогда, однако программа так и не заработала.

Как объясняется в материале BBC Украина, до этого момента американская военная помощь Украине поступала по трем другим программам из федерального бюджета США:

Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),

внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF)

изъятие из запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks или же PDA – Presidential Drawdown).

В отличие от ленд-лиза, оружие, предоставленное Украине в рамках этих программ, является бесплатным. Ленд-лиз по своей сути предусматривает лизинг или аренду вооружения, за что придется платить. И в Украине, и в США его считали "запасным вариантом" на случай, если Конгресс откажется выделять средства по трем этим программам.

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"В тексте закона прямо прописано, что президенту США "предоставляются расширенные полномочия заключать договоры с правительством Украины о предоставлении в аренду или в лизинг оборонительных средств для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения и для других целей". Однако, во-первых, Киев и Вашингтон так и не заключили соответствующие соглашения, где, очевидно, были бы прописаны все необходимые условия и объемы военной помощи, а, во-вторых, что более важно, этот закон действовал лишь на 2022 и 2023 фискальные годы в США. Новый фискальный год в Америке наступил с октября", – говорится в публикации.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый также отметил, что в проекте оборонного бюджета США на 2024 год есть поправка о продлении ленд-лиза, поэтому еще рано говорить о конце этого механизма. Кроме того, по его мнению, подписание ленд-лиза в первые месяцы полномашстабного вторжения РФ в Украину скорее было сигналом Кремлю, а не "запасным вариантом".

В то же время дипломат утверждает, что за оружие, предоставленное через ленд-лиз, не обязательно придется платить:

"У меня возникает вопрос, А почему все считают, что надо будет платить (за переданное оружие)? Дело в том, что все это должно быть прописано в соглашении. Платить или не платить, или вообще будет просто условие вернуть неповрежденную технику (после войны, – ред.), мы не знаем, потому что даже проекта такого соглашения нет", – сказал он.

Между тем источник ВВС, знающий этот вопрос, допускает, что одна из причин, почему ленд-лиз так и не заработал, заключается в том, что администрации Байдена "удобнее" распределять финансы, а не военную технику.

"То есть Конгресс выделяет из бюджета средства на военную помощь Украине, а Белый дом и Пентагон уже сами решают, на какие конкретно образцы вооружения их потратить или каким именно военным заводам распределить. Это также "более гибкий" механизм, на который не имеет влияния оппозиция среди конгрессменов-республиканцев", – отмечается в статье.

Ленд-лиз еще могут продолжить. Однако, по мнению американиста Александра Краева, учитывая обострение в политикуме США, возможно, проукраинские силы решили пока не поднимать этот вопрос перед голосованием за бюджет.

"Он может еще быть принят просто для предотвращения каких-то манипуляций, потому что в следующем году не только президентские, но и конгрессовые выборы в США. И для того, чтобы обезопасить Украину от новых политических кризисов, для того, чтобы обезопасить Украину от манипуляций со стороны Конгресса, в принципе еще есть шанс того, что на каком-то этапе вернутся к вопросу ленд-лиза", – сказал он.

Помощь США Украине

За время полномасштабной войны РФ против Украины Соединенные Штаты стали одним из крупнейших доноров военной поддержки. По данным СМИ, Вашингтон предоставил Киеву помощи уже более чем на 60 млрд долларов, и львиная доля этой суммы – именно за вооружение и амуницию.

Кроме того, 4 октября стало известно, что США отправят Украине конфискованное у Ирана оружие. В Центральном командовании США сообщили, что речь идет об около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм.

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