Разведка США изучит последствия возможного прекращения поддержки Украины, - The Hill

Ключевым руководителям разведки США поручили подготовить доклад с оценкой хода войны в Украине.

В Конгрессе США призвали ключевых руководителей разведки провести оценку разведданных о возможном прекращении американской поддержки Украины. В частности, законодатели хотят узнать, как это повлияет на безопасность Штатов, сообщает The Hill.

Отмечается, что директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления обороны и директору Центрального разведывательного управления поручили подготовить доклад с оценкой хода войны в Украине и того, как США помогают украинским военным.

Законодатели настаивают, чтобы в докладе содержалась информация о том, как Силы обороны Украины смогут продолжать защищаться в случае прекращения предоставления помощи от США, добавили в издании. Также будет рассмотрен сценарий, при котором американцы отзовут разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории РФ.

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Журналисты подчеркнули, что ключевым руководителям разведки поручили, в частности, оценить, насколько вероятна дальнейшая агрессия со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи в случае поражения Украины. Доклад должен быть представлен в несекретной форме, но может иметь секретное приложение.

Интересно то, что законодатели требуют, чтобы отчет был представлен в течение 90 дней после принятия соответствующего закона. Уже 20 января администрацию нынешнего президента США Джо Байдена сместит команда Дональда Трампа, что может усложнить процесс подготовки отчета, отметили журналисты.

В издании напомнили, что кандидатом Трампа на пост главы офиса директора национальной разведки является экс-конгрессвумен-демократ Тулси Габбард, которая имеет сомнительную репутацию из-за своих заявлений, которые были похожи на российскую пропаганду. Помимо этого в 2017 году она встречалась со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом вскоре после того, как его обвинили в убийстве тысяч граждан своей страны.

Поддержка Украины от США после инаугурации Трампа - важные новости

Ранее в Associated Press сообщили, что нынешний президент США Джо Байден спешит предоставить Украине как можно больше помощи до инаугурации Дональда Трампа. Украина, Россия и их союзники стараются занять максимально выгодные позиции до изменений, которые обещают республиканец и его администрация.

Кроме того, в интервью Meet the Press Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.

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